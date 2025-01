Gaza, Hamas domani libera altri ostaggi: attesa per i nomi

agenzia

Doha, 23 gen. Hamas renderà noti oggi i nomi dei 4 ostaggi che, in base all’accordo raggiunto con Israele nell’ambito della tregua a Gaza, verranno rilasciati domani, sabato 25 gennaio. Lo ha dichiarato un alto funzionario di Hamas, Zaher Jabarin, confermando che a essere rilasciate saranno quattro donne.

Una volta divulgati i nomi dei quattro, Israele dovrà fornire la lista dei detenuti palestinesi che verranno liberati in cambio, ha sottolineato Jabarin. L’accordo di cessate il fuoco, ha aggiunto, sta tenendo “malgrado alcune violazioni dell’occupazione israeliana”. Ne riferisce il ‘Times of Israel’.

Nella lista dei 33 ostaggi che Hamas rilascerà nella prima fase dell’accordo raggiunto con Israele ci sono ancora sette donne.

Nell’elenco figurano i nomi delle cinque giovani soldatesse israeliane rapite, ovvero Agam Berger, Daniella Gilboa, Liri Albag, Naama Levy e Karina Ariev. Tutte appartengono all’unità di sorveglianza elettronica dell’Idf, con il compito di analizzare in tempo reale le immagini delle telecamere collocate lungo il confine di Gaza. Sono state rapite dai miliziani di Hamas che avevano fatto irruzione nella base di Nahal Oz uccidendo 52 soldati israeliani.