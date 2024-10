Gb: re Carlo arrivato a Samoa, presiederà riunione Commonwealth

agenzia

Apia, 23 ott. Re Carlo è arrivato a Samoa per una visita di Stato di quattro giorni, durante la quale presiederà per la prima volta un incontro dei presidenti e dei primi ministri del Commonwealth. Il primo ministro Fiame Naomi Mata’afa ha accolto il re e la regina Camilla all’aeroporto internazionale di Faleolo, dove era stato srotolato un tappeto rosso nonostante i forti venti. Il re e la regina, che ieri hanno concluso il loro tour di sei giorni in Australia, hanno pubblicato un messaggio sui social media dicendo che “non vedevano l’ora” di arrivare a Samoa e sperimentare il “calore” delle antiche tradizioni del Paese. Il tweet conteneva alcune parole in samoano che possono essere tradotte come “non vedo l’ora di incontrare il popolo samoano”.