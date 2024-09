Germania: Varsavia, ‘consultazioni urgenti con Ue su decisione Berlino su migranti’

agenzia

Varsavia, 10 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il primo ministro polacco, Donald Tusk, ha annunciato che richiederà consultazioni “urgenti” a livello di Unione europea sulla decisione della Germania di espandere i controlli alle frontiere terrestri per cercare di fermare l’ingresso di immigrati in situazione irregolare. “Nelle prossime ore contatteremo gli altri paesi che sono stati colpiti dalle decisioni di Berlino per effettuare consultazioni urgenti su queste azioni a livello dell’Unione europea”, ha sottolineato durante l’incontro con gli ambasciatori polacchi a Varsavia.