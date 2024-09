Giorgia Meloni arrivata a New York per l’Assemblea Onu

agenzia

Accolta da rappresentante Massari e da ambasciatrice Zappia

NEW YORK, 22 SET – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all’aeroporto internazionale Jfk di New York. Ad accoglierla il rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, Maurizio Massari, e l’ambasciatrice d’Italia presso gli Stati Uniti d’America, Mariangela Zappia. La premier parteciperà ai lavori dell’Assemblea in programma da oggi e fino al 25 settembre.

