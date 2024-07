Giornalismo: Mollicone, ‘Fdi contro violenza, i media? C’è chi provoca’

agenzia

Roma, 25 lug. “Mi congratulo con il Presidente Mattarella, ha fatto un discorso serio e alto sul tema del giornalismo e dell’editoria, e dei rischi veri che stiamo correndo”. Così il deputato di FdI Federico Mollicone, presidente della commissione Scienza, ricerca ed editoria, in un’intervista al Corriere della Sera commenta il discorso del Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha definito ‘eversivo ogni atto contro la libera informazione’. L’articolo 21 della Costituzione e il diritto di informare non sono temi minori, riconosce Mollicone, “e ripeto, l’aggressione di Torino è inaccettabile, tanto più che è stata vigliacca, tanti contro uno. Ma è anche vero che esiste un giornalismo provocatorio e provocante”, aggiunge.