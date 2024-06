Giustizia: Meloni, ‘non temo chi vuol combattermi per mantenere status quo’

agenzia

Roma, 29 mag. “Mi spiace qualcuno la veda come una vendetta, ma io non sono per la conservazione e lasciare le cose che non funzionano come stanno, non ho paura di chi vuole combattermi per mantenere lo status quo né tantomeno resto per scaldare la sedia”. Così la premier Giorgia Meloni intervistata per la serie ‘Italia. Europa, le interviste del Corriere’, online sul corriete.it, risponde a chi le chiede della riforma della giustizia varata oggi.

