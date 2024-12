Giustizia: Romano (Nm), ‘pari dignità sociale fra avvocatura e magistratura, bene Mattarella’

agenzia

Roma, 16 lug. “La giornata che ha celebrato i 150 anni degli ordini forensi è stata un’occasione utile per una riflessione sul ruolo dell’avvocatura e sul significato che in una democrazia assume l’impegno professionale e sociale degli avvocati nella difesa delle garanzie dell’individuo e nel rispetto dei suoi diritti inalienabili. Anche in questo caso le parole del presidente Sergio Mattarella hanno illuminato la questione fondamentale della sinergia che dev’esserci tra i magistrati e gli avvocati per una rinnovata fiducia nella giustizia, lacerata da diversi anni e attraversata da tensioni e conflitti”. Così Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.