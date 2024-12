Goggia ‘dopo gli infortuni gare affrontate con leggerezza’

agenzia

'Contenta del mio ritorno, spero nel feeling con St Moritz'

ROMA, 20 DIC – “Sono molto contenta del mio ritorno, a Copper ci eravamo allenati molto bene, ero consapevole di avere la velocità per competere, a volte quando si rientra dagli infortuni è più facile affrontare le gare con leggerezza perchè nessuno si aspetta niente da te, per cui bisognerebbe avere questo atteggiamento sempre”. Sofia Goggia dopo lo show al rientro dopo quasi un anno è pronta a scendere in pista a St Moritz. “L’anno scorso qui vinsi proprio in supergigante, speriamo di confermare questo feeling con la Corviglia -le parole dell’olimpionica -. Sappiamo che è una gara strana, non ci sono riferimenti per i tanti panettoni, bisognerà fare una ricognizione al top, focalizzare i passaggi da eseguire. Cercare di fare la mia gara, tagliare il traguardo e guardare il tabellone cosa dice. Ho fatto pochi giorni di gigante, però il lavoro svolto negli anni a livello tecnico è rimasto, dopo Natale andremo a fare una bella sessione per prepararci al meglio sul duro, tenere le sensazioni per rientrare in gara a Kranjska Gora ad inizio gennaio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA