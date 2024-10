Governo: 2 anni in 59 slide, per P.Chigi ‘orizzonte di legislatura’

agenzia

Roma, 21 ott. Due anni in 59 slide, dal 22 ottobre 2022 al 22 ottobre di questo anno. Palazzo Chigi celebra il traguardo del primo governo “nella storia d’Italia ad essere guidato da una donna”, “settimo esecutivo più longevo della Repubblica”, in un documento in 59 slide. “Stella polare dell’azione di governo è il rispetto e l’attuazione puntuale del programma comune”, con “un percorso – rivendica il documento – che ha consentito all’Italia di acquisire una nuova centralità e un rinnovato protagonismo a livello internazionale, di rilanciare la crescita economica e l’occupazione, di avviare riforme attese da molto tempo, di proteggere il tessuto produttivo e industriale dall’impatto del caro energia e dalle conseguenze delle crisi geopolitiche in atto, di mettere in sicurezza i conti dello Stato e difendere il potere d’acquisto delle famiglie, in particolare quelle con figli e più fragili”.