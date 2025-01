Governo: Baldino (M5s), ‘Meloni non risponde in Parlamento, teme domande scomode’

agenzia

Roma, 9 gen “Abbiamo reiterato la richiesta che Meloni venga a rispondere al question time, non lo fa da un anno, è preoccupata dal fatto che i partiti le possano fare domande che non siano domande comode”. Lo ha detto Vittoria Baldino (M5s) a margine della conferenza dei capigruppo della Camera.

“Su Musk abbiamo reiterato la richiesta che venga a riferire, c’è stato un diniego” ma “riteniamo che debba venire a rispondere in Parlamento. Anche sull’aumento dei costi dell’energia e delle bollette, visto che Meloni ha proprio deciso di non parlarne in conferenza stampa, il Parlamento ha bisogno di risposte”, ha proseguito Baldino.