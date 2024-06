Governo: Cdm alle 13.30, all’odg dl su sicurezza G7 e dlgs su codice crisi impresa

agenzia

Roma, 10 giu. Primo Consiglio dei ministri, alle 13.30 a Palazzo Chigi, dopo l’appuntamento elettorale delle europee. Oltre all’atteso schema del decreto legge sulla sicurezza per il G7, recante “disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”, all’odg figurano uno schema di decreto legislativo con “disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”, informa Palazzo Chigi, e un decreto legislativo per il “recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (DIRETTIVA NIS2)”, e un altro dlgs sul “recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio”.

Il Cdm esaminerà un dlgs sul recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali; e un altro dlgs sul recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.