Governo: Foti, ‘ottimi risultati con crollo evasione e aumento imprese’

Roma, 14 ott. “Grazie al governo Meloni aumentano le entrate tributarie, crolla l’evasione fiscale, aumentano le imprese economiche in attività ed evaporano le sterili polemiche della sinistra. In particolare nel contrasto alle frodi, i primi 8 mesi del 2024 fanno registrare un +3 miliardi rispetto al 2023, quando si era raggiunto il record di oltre 24 miliardi di recupero. Saldo positivo, inoltre, per le attività, con 15.200 imprese nel terzo trimestre”. Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.