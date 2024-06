Governo: Meloni, ‘non sono qui per sopravvivere ma per cambiare il paese’

agenzia

Roma, 19 giu. “Noi andremo avanti con le riforme e gli italiani decideranno alla fine di questa esperienza se vogliono stare con chi difende lo status quo o con chi tenta di fare del suo meglio per restituire ai cittadini una nazione nella quale siamo capaci di liberare le energie che ci sono- Io non sono qui per sopravvivere, non sono qui per far finta che sto facendo delle cose, né io, né Salvini, né Tajani, noi siamo qui per cambiarla questa nazione e tutte le riforme che abbiamo fatto sono riforme economiche”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all’evento per i 50 anni de ‘Il Giornale’ a Milano.