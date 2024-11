Governo: Rampelli, ‘Salvini paraculetto? No a epiteti goliardici e sgambetti’

agenzia

Roma, 29 nov. “Forse non tutti percepiscono la portata storica di questo governo, con un presidente del Consiglio per la prima volta donna, per la prima volta espressione della destra italiana e con due vice altrettanto discontinui rispetto al target delle legislature precedenti. Una sfida esaltante che richiede moderazione e affezione per la nostra alleanza”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il vicepresidente della Camera di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli, all’indomani dell’attacco di Forza Italia al leader della Lega Matteo Salvini definito dal portavoce nazionale del partito guidato da Antonio Tajani “paraculetto” per la questione del taglio del canone Rai.