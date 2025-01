Governo: Renzi, ‘indecente e ipocrita, se via Santanchè anche Delmastro’

agenzia

Roma, 24 gen. “Se il governo abbassa le tasse, io sono contento. Ma quando hai un livello di ipocrisia come quello che abbiamo visto, mi arrabbio e lo dico. C’è un governo indecente con un sottosegretario alla Giustizia condannato, un ministro dei Trasporti che va benino sulle dirette di Tik Tok, ma non nella gestione dei trasporti”. Lo dice Matteo Renzi in diretta su Instagram. “Se vogliono cacciare la Santanchè perchè rinviata a giudizio, allora devono mandare a casa anche Delmastro che è rinviato a giudizio. Meloni ha due pesi e due misure”.

