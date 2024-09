Governo: Siracusano (Fi), ‘tra famiglia Berlusconi e Meloni stima e rispetto reciproco’

agenzia

Roma, 11 set. “Tra la famiglia Berlusconi, Forza Italia, il presidente Tajani e la premier Giorgia Meloni c’è grande stima e rispetto reciproco. I figli del presidente Berlusconi, Marina e Pier Silvio, stanno portando avanti in modo straordinario le opere avviate dal padre, stanno manifestando vicinanza a Forza Italia, e come il padre hanno a cuore il valore assoluto dell’unità del centrodestra: una coalizione inventata e costruita passo passo proprio dal presidente Silvio Berlusconi”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a “Tagadà”, su La7.