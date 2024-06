Gravina blinda Spalletti, non ha senso interrompere il progetto

agenzia

'Ct al lavoro da solo otto mesi, ha la nostra fiducia'

ROMA, 30 GIU – “Ho parlato con Spalletti, ieri sera: non ha senso interrompere un progetto che e’ pluriennale, ed e’ cominciato solo da otto mesi”. Cosi’ Gabriele Gravina, presidente della Figc, blinda il ct Luciano Spalletti, all’indomani del disastro azzurro all’Europeo. “Abbiamo fiducia in lui, tra sessanta giorni si torna in campo e non ha senso pensare che cambiando il progetto tra due mesi spunti un Mbappe'”:

