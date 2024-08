Gudmundsson in giornata a Firenze, al Genoa torna Pinamonti

agenzia

L'islandese in viola, dal Sassuolo la punta per i rossoblù

GENOVA, 16 AGO – Finisce la telenovela Gudmundsson in casa Genoa. Il club rossoblù ha accettato l’ultima offerta della Fiorentina dopo aver concluso l’accordo con il Sassuolo per l’attaccante Pinamonti, che aveva già vestito la maglia del Genoa nella stagione 2019-’20. Gudmundsson in giornata raggiungerà Firenze che lo ha acquistato con una formula particolare: 8 milioni di prestito oneroso, 17 milioni di riscatto obbligato a determinate condizioni e bonus per 3,5 milioni per un totale di 28,5 milioni di euro a fronte di un esborso nel gennaio del 2022 di 2 milioni di euro. Per rinforzare l’attacco del Grifone, che appena pochi giorni fa ha perso anche Retegui passato all’Atalanta dopo l’infortunio di Scamacca, ecco Andrea Pinamonti, 11 gol e 1 assist nell’ultimo campionato di serie A che oggi sosterrà le visite mediche a Genova e sarà dunque già a disposizione di Gilardino per la gara di domani contro l’Inter che segnerà l’esordio in campionato. Pinamonti arriva in prestito oneroso fissato a 2 milioni con diritto di riscatto a 14 milioni. Il club rossoblù prosegue comunque la ricerca di un altro attaccante con Fabio Silva, portoghese del Wolverhampton, sempre nel mirino dopo che una prima offerta al club inglese è stata rifiutata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA