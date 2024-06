Hunter Biden giudicato colpevole

agenzia

Il First son ora rischia fino a 25 anni di carcere

WASHINGTON, 11 GIU – Hunter Biden è colpevole per tutti e tre i capi d’accusa nel processo a suo carico per l’acquisto di un’arma nonostante la dipendenza dalle droghe. Lo ha deciso la giuria del tribunale di Wilmington, in Delaware. E’ la prima volta che il figlio di un presidente in carica viene processato e che viene giudicato colpevole. Il First Son rischia fino a 25 anni di carcere.

