I futures sul gas salgono con riduzione flussi Norvegia

agenzia

Ad Amsterdam +1,6% a 33,2 euro

MILANO, 04 LUG – I prezzi del gas naturale in Europa salgono, annullando le perdite precedenti, sui segnali di riduzione dei flussi dalla Norvegia, il principale fornitore, proprio mentre si prevedono temperature più calde in alcune parti del continente. I futures di riferimento guadagnano l’1,6% a 33,2 euro (ma sono arrivati in mattinata a segnare un rialzo fino al 2,4%) dopo essere scesi ai livelli visti l’ultima volta a maggio per gran parte della mattinata.

