I volontari Enel riqualificano parchi urbani e spiagge

Insieme a Legambiente, rimossa 1,5 tonnellata di rifiuti

ROMA, 17 GEN – I volontari Enel insieme a Legambiente volontariato aziendale riqualificano parchi urbani e spiagge per rafforzare il legame con il territorio e creare valore per le comunità locali. In totale, durante l’iniziativa che si è da poco conclusa, sono stati raccolti oltre sei quintali di rifiuti indifferenziati, quattro di vetro, quattro di metalli e oltre due di plastica, più trenta chili di mozziconi e cartacce. Lo rende noto un comunicato del gruppo energetico. La nuova attività, svolta nell’ambito del programma di volontariato aziendale targato Enel, ha coinvolto oltre 300 dipendenti schierati al fianco di Legambiente nelle iniziative di Park, Beach Litter e Riqualificazione Urbana. I dieci appuntamenti si sono svolti su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di Ameglia (La Spezia), Milano, Catania, Catanzaro, Napoli, Padova, Palermo, Sassari, Pescara e Torino. La collaborazione tra Enel e Legambiente volontariato aziendale “dimostra che la sinergia tra aziende e associazioni può generare benefici concreti e duraturi, contribuendo alla costruzione di comunità più consapevoli e sostenibili, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu”, si legge nella nota. Inoltre, “le giornate di volontariato per l’ambiente rappresentano un’opportunità per i volontari Enel di ricevere una formazione sul campo e approfondire il valore dell’economia circolare, il rispetto per i luoghi pubblici e l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e del contesto che ci circonda”.

