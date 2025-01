Il corpo di una donna trovato carbonizzato nel Teramano

agenzia

Individuato da alcuni cacciatori, indagini in corso

GIULIANOVA, 09 GEN – Un cadavere carbonizzato è stato trovato nel primo pomeriggio in una strada di campagna a Giulianova, in provincia di Teramo. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di una donna, ma le condizioni del corpo non consentono di stabilire l’età. A fare il ritrovamento, riferiscono i media locali, sarebbero stati alcuni cacciatori. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Teramo e quelli della locale Compagnia. Indagini e accertamenti in corso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA