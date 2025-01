Il Venezuela chiude di nuovo il confine con il Brasile

agenzia

È la seconda volta in 12 giorni ma dovrebbe riaprire domani

BRASILIA, 22 GEN – Il Venezuela ha di nuovo chiuso la frontiera con il Brasile a causa dell’inizio di una serie di esercitazioni militari, chiamate ‘Scudo bolivariano’. La chiusura è avvenuta stamane ed è la seconda volta in meno di un mese che il confine viene chiuso per una decisione unilaterale di Caracas, riporta il sito all news brasiliano G1, del gruppo Globo. Le immagini diffuse sui social network mostrano un grande dispiegamento delle forze armate venezuelane al valico di frontiera vicino alla città brasiliana di Pacaraima, nello stato di Roraima, e la mobilitazione di vari veicoli militari verdeoro nella zona. Il Ministero degli Esteri brasiliano ha confermato la chiusura in un comunicato, sottolineando che è “per decisione unilaterale delle autorità venezuelane. Il governo di quel paese ha riferito che la chiusura era dovuta a esercitazioni militari di routine ed era stata effettuata come misura di sicurezza. Le esercitazioni dovrebbero durare fino a domani, giovedì 23 gennaio”. Per poi aggiungere che “i brasiliani che devono passare dal lato venezuelano devono, come misura di sicurezza, astenersi dal farlo fino alla riapertura della frontiera”.

