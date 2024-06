Infortuni: Magi-Della Vedova (+Eu), ‘Meloni conferisca cittadinanza italiana a Singh’

agenzia

Roma, 21 giu “Abbiamo letto che Giorgia Meloni è rimasta molto colpita, come tutti, dalla tragedia di Latina. Le chiediamo quindi il coraggio di un gesto simbolico, ma molto importante se venisse dal Presidente del Consiglio, di attenzione umana e politica, proponendo il conferimento della cittadinanza italiana alla moglie di Satnam Singh”. Lo affermano Riccardo Magi, segretario di Più Europa, e Benedetto Della Vedova, deputato di +E.

“Le parole della donna nei confronti del nostro Paese feriscono nel nostro orgoglio nazionale e ci rendono tutti responsabili in quanto ci ricordano l’urgenza di una modifica delle leggi sull’immigrazione e sul lavoro degli stranieri in Italia e azioni mirate per contrastare lo sfruttamento nei campi diffusissimo in molte aree del nostro Paese. Tutte cose che da tempo come +Europa chiediamo ai governi, non solo a quello attuale”, aggiungono.