Infrastrutture: Gasparri, ‘autentico calvario per i viaggiatori da Bologna a Roma’

Roma, 17 set. “È bene che la Società autostrade sia più precisa nelle comunicazioni circa i disagi che incontrano alcuni viaggiatori. La notte scorsa l’autostrada tra Bologna e Roma era sostanzialmente infrequentabile, tra tratti chiusi, restringimenti di carreggiate, entrate e uscite dall’autostrada per percorrere le strade statali bloccate da file ininterrotte di camion. Da Bologna a Roma un autentico calvario per i viaggiatori, di cui ho raccolto personalmente il grido d’allarme”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.