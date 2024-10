Inter: Antonello, nel 2023/24 ricavi record spinti dai risultati

agenzia

Su stadio avanti, ipotesi Rozzano parallela a progetto San Siro

MILANO, 28 OTT – “L’esercizio 2023/24 ha visto la Società raggiungere il record storico di ricavi, arrivati a oltre 470 milioni di Euro, spinti dagli eccellenti risultati sul campo, e una riduzione della perdita di circa 50 milioni di Euro”. Lo ha detto detto il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello all’interno della sua relazione agli azionisti nerazzurri durante l’assemblea odierna. “Fra i progetti più ambiziosi dei prossimi anni, uno degli asset principali resta lo stadio di proprietà, su cui stiamo proseguendo con determinazione lungo due direttrici. Da un lato la costruzione di un nuovo stadio nell’area di San Siro e la contestuale rifunzionalizzazione dell’attuale Meazza”, per cui “i club e l’amministrazione comunale sono in attesa di ricevere indicazioni circa la valorizzazione di San Siro e delle aree limitrofe da parte dell’Agenzia delle Entrate, oltre a riscontri circa le tempistiche per l’acquisizione dell’area”, ha spiegato Antonello. “Parallelamente, rimane attiva l’opzione della realizzazione di un nuovo impianto a Rozzano al 100% dell’Inter, per la quale il Club ha esteso il contratto di esclusiva con la società proprietaria dei terreni fino a gennaio 2025”, ha concluso l’ad interista.

