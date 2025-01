Inter, niente lesioni muscolari per Mkhitaryan

agenzia

Lieve elongazione per l'armeno, salterà il match con il Bologna

MILANO, 13 GEN – L’Inter tira un sospiro di sollievo sulle condizioni di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, che ha saltato la gara di ieri con il Venezia per un problema muscolare, si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali che non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra. “La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”, conclude il club nerazzurro in una nota. Mkhitaryan dovrebbe così saltare la sfida di mercoledì col Bologna e recuperare tra la gara contro l’Empoli di domenica prossima e quella di Champions League con lo Sparta Praga di mercoledì 22 gennaio.

