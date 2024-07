Istat: nel 2050 in Italia 4 milioni residenti in meno

agenzia

Metà non sarà in età lavorativa, età media sarà di circa 50 anni

ROMA, 24 LUG – In Italia la popolazione residente è in decrescita: da circa 59 milioni al 1° gennaio 2023 a 58,6 milioni nel 2030, a 54,8 nel 2050 fino a 46,1 milioni nel 2080. E’ quanto emerge dai dati dell’Istat. Il rapporto tra individui in età lavorativa (15-64 anni) e non (0-14 e 65 anni e più) passerà da circa tre a due nel 2023 a circa uno a uno nel 2050. Con un’età media di 51,5 anni entro il 2050 (50,8 per l’Italia), nel Mezzogiorno ci sarà un processo di invecchiamento più rapido.

