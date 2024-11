Italia-Cina: Zhao Leji, ‘intensificare rapporti sino-italiani e con Ue’

agenzia

Pechino, 9 nov. “Le relazioni sino italiane vantano una profonda base storica, solide fondamenta per volontà dei popoli e per un forte legame di interessi. La Cina desidera impegnarsi con l’Italia per tramandare lo spirito della via della seta, della storia millenaria, per promuovere i rapporti sino-italiani e raggiungere un livello più alto e per iniettare più energie positive alle relazioni sino-europee e alla pace e alla stabilità mondiali”. Lo ha affermato il presidente dell’Assemblea nazionale del popolo cinese, Zhao Leji, incontrando a Pechino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

