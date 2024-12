Italia-Usa: Stroppa, ‘ho dato mano per incontro tra Trump e Meloni a Parigi’

agenzia

Roma, 9 dic. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’informatico e stretto collaboratore di Elon Musk Andrea Stroppa, ha raccontato come avrebbe organizzato l’incontro tra Donald Trump, Giorgia Meloni ed il fondatore di SpaceX a Parigi, dove si trovavano tutti e tre per la riapertura di Notre Dame. Lei è stato il primo a pubblicare la foto dell’incontro tra Trump e Meloni all’Eliseo. “E possibile. Io però non c’ero, ero ai Castelli Romani”, spiega. “A scattare la foto è stato Optimus, il robot di Tesla che scattava foto ed era lì”, rivela.