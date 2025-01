Juventus: nessuna lesione per Conceiçao, ma dubbio derby

agenzia

Il portoghese ha un sovraccarico muscolare, lo staff lo valuterà

TORINO, 05 GEN – La Juventus e Francisco Conceiçao tirano un sospiro di sollievo: gli esami cui si è sottoposto l’attaccante bianconero hanno infatti escluso lesioni muscolari. Il portoghese soffre di un sovraccarico, un piccolo problema al flessore che lo ha costretto a saltare la sfida in famiglia contro papà Sergio nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan, e ora verrà valutato quotidianamente dallo staff medico alla Continassa. La presenza di Conceiçao nel derby contro il Mole fissato per sabato 11 gennaio però resta a forte rischio. Per la stracittadina in casa dei granata inoltre il tecnico Thiago Motta dovrà rinunciare certamente a capitan Locatelli, squalificato per un turno per somma di ammonizioni.

