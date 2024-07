Kedrion selezionata da Biotest per distribuire la sua Immunoglobulina Yimmugo® negli Stati Uniti, a seguito della recente approvazione FDA

agenzia

CASTELVECCHIO PASCOLI, Italia, 1 luglio 2024 /PRNewswire/ — Kedrion Biopharma Inc., controllata statunitense del gruppo Kedrion, ha annunciato oggi di aver definito i termini generali di un accordo di lungo periodo con Biotest AG per la completa commercializzazione e distribuzione della terapia a base di Immunoglobuline Yimmugo® negli Stati Uniti. Questo accordo è stato stabilito in seguito all’approvazione della domanda di registrazione del prodotto da parte della Food and Drug Administration (FDA) il 13 giugno 2024.

Le terapie a base di Immunoglobuline, come Yimmugo®, sono fondamentali nella gestione delle Immunodeficienze Primitive (IDP), una condizione che colpisce circa 500.000 persone negli Stati Uniti. Questi trattamenti svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione delle infezioni, nel potenziamento del sistema immunitario e nel miglioramento della qualità di vita dei pazienti.

“Kedrion è orgogliosa di rispondere alle esigenze terapeutiche dei pazienti con rari disturbi del sistema immunitario, rendendo Yimmugo® disponibile negli Stati Uniti”, ha dichiarato Ugo Di Francesco, CEO di Kedrion. “Biotest è un partner collaborativo e siamo entusiasti di esplorare insieme nuove opportunità. Questo accordo rientra nella nostra strategia aziendale volta a soddisfare le necessità terapeutiche dei pazienti con Immunodeficienze che attualmente non hanno ancora una risposta”.

Kedrion si pone come partner ideale per la commercializzazione e distribuzione di Yimmugo®, forte della sua posizione di distributore di due delle terapie a base di Immunoglobuline per via endovenosa che stanno crescendo più rapidamente negli Stati Uniti. Previa finalizzazione del contratto definitivo pluriennale, l’inizio della fornitura del prodotto a Kedrion da parte di Biotest è previsto nel quarto trimestre del 2024, mentre il lancio sul mercato è programmato nel primo trimestre del 2025.

Si prevede che il mercato dell’Immunoglobuline negli Stati Uniti assisterà ad una crescita di circa il 9% all’anno per i prossimi otto anni, a fronte di una crescente domanda di prodotto da parte dei pazienti. Grazie alla distribuzione di Yimmugo®, Kedrion resta in prima linea nel soddisfare questa esigenza di mercato e così può raggiungere un numero sempre maggiore di pazienti con IDP.

Yimmugo® è realizzato con un processo all’avanguardia nel nuovo stabilimento produttivo, certificato dall’FDA, “Next Level” di Biotest, situato a Dreieich, in Germania. L’attuale processo produttivo ha lo scopo di garantire un’elevata qualità del prodotto e, insieme, promuove un uso responsabile delle risorse.

“Sono certo che la solida esperienza di Kedrion unita alla sua ampia rete di distribuzione in questo importante mercato delle Immunoglobuline garantiranno il successo commerciale di Yimmugo® negli Stati Uniti, offrendo ai pazienti una valida opzione terapeutica”, ha dichiarato Peter Janssen, CEO di Biotest AG.

KedrionKedrion è un’azienda biofarmaceutica che raccoglie e fraziona il plasma umano al fine di produrre e distribuire in tutto il mondo terapie plasma-derivate da impiegare per il trattamento e la prevenzione di patologie e condizioni rare e gravi come i Disordini della Coagulazione, i Disturbi Neurologici, le Immunodeficienze Primitive e la sensibilizzazione da Rh, che può portare alla Malattia Emolitica del Feto e del Neonato.

Kedrion è un player globale nel settore dei plasma-derivati e dei farmaci per malattie rare con più di 5.000 dipendenti in tutto il mondo. L’azienda vanta un network per la raccolta plasma fatto di 68 centri operati da KEDPLASMA negli Stati Uniti e di 5 centri gestiti da UNICAplasma in Repubblica Ceca, oltre a un portfolio di 37 prodotti distribuiti in oltre 100 Paesi. Numeri che fanno di Kedrion il quinto produttore di terapie plasma-derivate a livello globale.

Kedrion attribuisce un grande valore sia al benessere di coloro che beneficiano dei suoi prodotti, sia a quello delle comunità e degli individui con cui opera e collabora.

L’azienda lavora costantemente per espandere l’accesso dei pazienti alle terapie plasma-derivate in tutto il mondo.

Il presente comunicato contiene “dichiarazioni previsionali”, ai sensi delle leggi sui titoli e di talune altre giurisdizioni, basate sulle attuali aspettative e proiezioni circa gli eventi futuri. Tutte le dichiarazioni presenti in questo comunicato – tranne quelle riferite ad accadimenti già avvenuti – sono da considerarsi, senza alcuna eccezione, dichiarazioni previsionali, incluse: le affermazioni riguardanti la nostra futura posizione finanziaria, rischi ed incertezze relativi alle nostre attività di business, la strategia, spese in conto capitale e i nostri piani ed obiettivi per operazioni future.

Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a numerosi rischi ed incertezze. Termini come “credere”, “prevedere”, “anticipare”, “poter essere che”, “supporre”, “pianificare”, “avere intenzione di”, “volere”, “dovrebbe”, “stimare”, “rischio”, “traguardo”, “obiettivi”, “previsioni”, “probabilmente”, “progetto”, “cercare” ed espressioni simili, così come il contrario di queste espressioni, hanno lo scopo di identificare dichiarazioni previsionali. Sebbene riteniamo che le aspettative contenute nelle nostre dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non siamo in grado di fornire alcuna garanzia circa la correttezza futura di tali aspettative. Qualsiasi dichiarazione previsionale è valida solo alla data in cui è stata rilasciata e, pertanto, non siamo tenuti ad aggiornare o rivedere pubblicamente alcuna dichiarazione previsionale, sia essa il risultato di nuove informazioni, accadimenti futuri o altro.

