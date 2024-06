L.elettorale: Cuperlo, ‘abolire ballottaggi? Destra butta palla in tribuna’

agenzia

Roma, 25 giu. “Se ha ragione Meloni nel dire che la legge elettorale avvantaggia il centrosinistra e il Pd? Gli esponenti della destra che teorizzano la necessità di superare il doppio turno è come chi butta la palla in tribuna e non prende atto di una realtà politica che parla la lingua di un successo netto alle amministrative del centrosinistra e di una difficoltà della destra di governo”. Così Gianni Cuperlo oggi a “L’Attimo Fuggente”, sulla FM di Giornale Radio.

