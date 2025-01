Lanciato da Space X razzo Falcon 9 con strumento italiano

agenzia

E' LuGre, progetto di Asi e Nasa per la navigazione satellitare

ROMA, 15 GEN – Falcon 9 di Space X con a bordo lo strumento italiano destinato alla Luna, Lugre, montato a bordo del lander statunitense Blue Ghost, è stato lanciato dal Kennedy Space Center. Il vettore trasporta anche il rover lunare privato giapponese Resilience. E’ destinato a segnare nuovi record, lo strumento italiano lanciato oggi. Frutto della collaborazione fra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Nasa, lo strumento LuGre (Lunar GNSS Receiver Experiment) è un ricevitore di navigazione satellitare per i segnali Gps e Galileo e proverà a “infrangere il Guinness world record, attualmente in vigore, posto a metà strada tra Terra e Luna: nessuno fino ad oggi ha mai osato queste distanze”, dice in una nota il presidente dell’Asi Teodoro Valente. L’esperimento, prosegue, “aprirà la strada ai futuri sistemi di navigazione per l’esplorazione permanente sul nostro satellite naturale, testimoniando ancora una volta tutta la capacità del nostro settore spaziale con l’offerta di un Made in Italy e di una ricerca a livelli elevati e in grado di dare risposte tecnologicamente avanzate e senza eguali”.

