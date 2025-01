L’app cinese DeepSeek ha subito un cyber attacco

agenzia

'Limiteremo la registrazioni di nuovi utenti'

WASHINGTON, 27 GEN – L’app cinese di intelligenza artificiale DeepSeek, che spopola negli Usa, ha annunciato di aver subito “cyber attacchi su larga scala” e per questo dichiarato che limiterà la registrazione di nuovi utenti ai suoi servizi. L’azienda, il cui chatbot ha superato ChatGPT di OpenAI come l’app più scaricata da Apple oggi ha citato “attacchi dannosi su larga scala” per interruzioni e la sua incapacità di acquisire nuovi utenti.

