Lavoro: Fontana, ‘principio cardine del nostro ordinamento’

Roma, 6 giu “Il lavoro è il principio cardine del nostro ordinamento democratico. Come tale, esso deve essere tutelato in tutte le sue forme. È dunque inaccettabile che ancora oggi – come indicano le più recenti statistiche dell’Inail – i lavoratori rimangano coinvolti con allarmante frequenza in incidenti mortali o gravemente lesivi”. Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana in un messaggio rivolto in occasione del X Congresso Nazionale Anmil in corso a Pescara.

“Bisogna certamente intensificare gli sforzi per contrastare questo tragico fenomeno. In tal senso, risulta di vitale importanza una capillare opera di sensibilizzazione e informazione per promuovere una solida cultura della sicurezza. A questo proposito, ricordo che la Camera dei deputati ha approvato lo scorso marzo una proposta di legge, ora all’esame del Senato, volta a introdurre nell’ambito dell’educazione civica le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha aggiunto.