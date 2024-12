Lavoro: Gasparri a Landini, ‘dati economici inoppugnabili, occupazione cresce’

agenzia

Roma, 16 dic. “I dati economici sono inoppugnabili perché l’occupazione cresce, lo spread è sceso attorno quota 100, c’è stato un incremento forte della lotta all’evasione fiscale, recuperando circa 20 miliardi. Il numero di occupati ha superato i 24 milioni, mentre la disoccupazione scende attorno al 5%. Il Sud cresce più del Nord. Poi Landini può fare tutte le manifestazioni che vuole, ma questa è la realtà”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ad Agorà su Rai3, che ha proseguito: “L’iniziativa albanese costerà 150 milioni l’anno. Una cifra non esagerata se si pensa alle politiche disastrose di Letta e di Gentiloni che per far entrare i clandestini spesero 11 miliardi l’anno. Si possono dire tutte le bugie che si vogliono, ma alla fine i dati danno ragione al governo di centrodestra, con risultati non paragonabili a quelli dei governi giallorossi, a quelli guida grillina o a quelli guida Pd, che hanno creato solo disoccupazione e dati negativi sull’economia”.

