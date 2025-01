Lavoro: Pd, ‘Ddl partecipazione cosa seria ma da destra solo propaganda’

agenzia

Roma, 16 gen “La partecipazione è una cosa seria. Perché per noi gli strumenti della democrazia diretta hanno un grande valore e quando arriva una proposta firmata da migliaia di cittadini il Parlamento ha il dovere di discuterla sempre”. Lo affermano Maria Cecilia Guerra, deputata e responsabile Lavoro Pd, e Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro, sul Ddl partecipazione in discussione alla Camera.

“Ma abbiamo anche avanzato proposte di peso per evitare che, complice l’atteggiamento della maggioranza, l’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione si trasformi soltanto in un titolo senza sostanza, quando non in un arretramento rispetto alla contrattazione in essere -proseguono i deputati dem-. Due i principi a cui ci siamo ispirati: la partecipazione è vera se negli organismi partecipativi vanno lavoratori non scelti dall’azienda, ma individuati attraverso il ‘canale sindacale’ e dunque rappresentativi. Inoltre questi rappresentanti devono avere dei poteri reali, riconosciuti dalla legge.”

“Il buongiorno però si vede dal mattino: già ieri in commissione i relatori di maggioranza hanno presentato emendamenti che stravolgono persino il disegno originario della Cisl, eliminando il ruolo della contrattazione in quella che viene chiamata “partecipazione organizzativa” che potrà essere prevista solo su decisione unilaterale delle imprese”, proseguono Guerra e Scotto.

“Hanno poi bocciato i nostri emendamenti che prevedevano la partecipazione obbligatoria e in numero adeguato dei lavoratori ai consigli di sorveglianza, e la partecipazione nei consigli di amministrazione con diritto di veto temporaneo, per permettere l’apertura di un confronto sindacale, a fronte di decisioni in contrasto con gli interessi dei lavoratori e l’introduzione di un meccanismo di rappresentanza in applicazione della Costituzione”, dicono ancora gli esponenti dem.