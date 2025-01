Lavoro: Pd, ‘governo piccona proposta Cisl su partecipazione lavoratori’

agenzia

Roma, 21 gen. “La maggioranza e il governo continuano a picconare il disegno di legge sulla partecipazione promosso dalla Cisl. La partecipazione alla gestione dell’impresa è stata totalmente cancellata nel caso delle società partecipate, mentre, secondo la proposta della Cisl era l’unico caso in cui doveva essere addirittura obbligatoria. Il governo non vuole la voce dei lavoratori sui processi di privatizzazione in atto!”. Lo affermano in una nota congiunta Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria del Pd e Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro della Camera.