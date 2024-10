Lavoro: Sarracino, ‘battuta arroganza maggioranza, proposta orario lavoro in aula’

agenzia

Roma, 23 ott. “Mentre la Ministra del lavoro ci accusava di fare propaganda dicendosi contraria alla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, la nostra proposta di legge ha appena superato il passaggio della commissione e approderà lunedì finalmente in aula. Si tratta di una grande vittoria delle forze d’opposizione nei confronti di una destra arrogante e divisa: non hanno avuto infatti i numeri per approvare l’emendamento con cui intendevano sopprimere la legge. Continua la nostra battaglia per una misura di civiltà che migliorerebbe le condizioni di vita e di lavoro per milioni di italiani”. Così il deputato democratico, responsabile nazionale Mezzogiorno del Pd, Marco Sarracino.

