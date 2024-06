Le nozze del figlio del miliardario Ambani il 12/7 a Mumbai

agenzia

Matrimonio è stato preceduto anche da festeggiamento in Italia

NEW DELHI, 30 MAG – Le nozze di Anant Ambani, figlio del miliardario indiano che è l’uomo più ricco dell’Asia, e di Radhikha Merchant, si terranno a Mumbai il 12 luglio. La notizia, data dai media, dilaga sui social indiani, che si interrogano sulla magnificenza dell’evento. Gli Ambani hanno già tenuto un primo festeggiamento pre-matrimoniale dal costo miliardario due mesi fa in Gujarat; proprio in queste ore stanno navigando con 800 ospiti su una delle navi da crociera più esclusive del mondo che li porterà da Palermo a Cannes, e si concluderà a Portofino.

