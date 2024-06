Leader Camera e Senato Usa invitano Netanyahu al Congresso

agenzia

Lo annuncia lo speaker Johnson. Non c'è ancora data intervento

NEW YORK, 31 MAG – I leader del partito repubblicano e di quello democratico hanno invitato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a parlare al Congresso. Lo annuncia lo speaker della Camera, il conservatore Mike Johnson. Nessuna data per il momento è stata fissata. L’invito è stato firmato da Johnson, dal leader dei democratici alla Camera Hakeem Jeffries, e dai leader dei conservatori e dei liberal in Senato, rispettivamente Mitch McConnell e Chuck Schumer.

