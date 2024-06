Legale Cecchettin, ‘conta solo sia fatta giustizia per Giulia’

agenzia

Tigani, 'scoop non interessano, solo accertamento della verità'

VENEZIA, 22 GIU – “Io preferisco concentrarmi sul processo che avremo a breve. Conta solo quello per me, che sia fatta giustizia per la dolce Giulia. A me quello interessa”. Lo ha detto all’ANSA l’avvocato Stefano Tigani, che assiste la famiglia di Giulia Cecchettin, commentando la pubblicazione del verbale di interrogatorio davanti al pm di Filippo Turetta. “A me gli scoop non interessano – ha aggiunto – mi interessa solo l’accertamento della verità”.

