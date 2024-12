L’Espaly ha stadio da 460 posti, contro Psg va a Clermont

agenzia

Coppa di Francia, campioni della Ligue 1 contro club 5/a serie

CLERMONT-FERRAND, 24 DIC – La partita della Coppa di Francia tra i dilettanti dell’Espaly (N3, ovvero al quinta serie, equivalente all’Eccellenza italiana) e il Paris Saint-Germain si disputerà allo stadio Marcel-Michelin di Clermont-Ferrand il 15 gennaio alle 21. Lo ha annunciato martedì il club dell’Alta Loira. Si tratta dell’impianto in cui normalmente gioca il Clermont, squadra di rugby che disputa il Top 14, quindi la massima serie, e che può ospitare 19.000 spettatori. In passato ha già ospitato una partita di Coppa di Francia nel 2001, quella tra Issoire Puy-de-Dôme e Bordeaux. L’opzione di ospitare il Psg allo stadio Geoffroy-Guichard di Saint-Etienne, dove la scorsa stagione si è disputato il quarto di finale tra Le Puy (formazione di quarta serie, che quest’anno ha eliminato il Montpellier che gioca in Ligue 1) e Rennes, è stata scartatai per i costi di affitto troppo elevati. Nei 32/i di finale di venerdì scorso l’Espaly ha eliminato il Digione (National 3, equivalente della Serie C italiana) imponendosi per 5-4 dopo i rigori nel suo stadio di Viouzou, un impianto situato in una ex cava con una tribuna principale da 460 posti, che non soddisfa gli standard richiesti per ospitare una partita contro il Psg.

