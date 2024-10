Liguria: Foti, ‘chi voleva orientare voto con finti scoop ha perso’

agenzia

Roma, 29 ott. “La vittoria conseguita ieri in Liguria da Marco Bucci consolida un risultato importante: da quando si è insediato il governo Meloni il centrodestra ha vinto 10 elezioni regionali su 11. La sconfitta, invece, non riguarda unicamente Andrea Orlando, vittima sacrificale in quel campo minato che è il campo largo di cui il Pd si avvale unicamente per convenienza, ma interessa anche Giuseppe Conte che, colpito inesorabilmente dal sortilegio lanciatogli contro da Beppe Grillo, porta i 5 Stelle a scomparire in un oblio cosmico”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.