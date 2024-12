L’Udinese scappa, ma il Toro non molla e la riprende

agenzia

Friulani con il doppio vantaggio si fanno rimontare in 10'

(di Lorenzo Padovan) (ANSA) – UDINE, 29 DIC – Un punto a testa che muove la classifica e fa morale per entrambe, ma lascia anche grandi rimpianti per i padroni di casa che perdono il treno diretto verso l’Europa. Udinese e Torino pareggiano 2-2 una gara che i friulani avevano in pugno a inizio ripresa con il doppio vantaggio, ma che non hanno saputo gestire, facendosi recuperare nell’arco di 10 minuti. Runjaic, al pari di Kristensen (sostituito da Tourè), è bloccato dall’influenza e segue il primo tempo della partita dalla tribuna, al caldo, mentre il suo vice Malecki dirige la medesima formazione che ha sbancato Firenze, a parte il rientrante Bijol al centro della difesa. Vanoli risponde con la coppia d’attacco formata da Karamoh e Adams. In curva i tifosi ricordano, con uno striscione, il cuore granata del carismatico giornalista sportivo Gian Paolo Ormezzano, scomparso due giorni fa. Il primo quarto d’ora è di studio fino a che il mobilissimo Karamoh si libera a destra e lascia partire un fendente che sibila di poco a lato. Sempre Karamoh, al 37′ mette i brividi a Sava con una conclusione che sfiora il palo dopo un dribbling fulmineo. Per sbloccare la gara serve un episodio che arriva al 41′: su corner da sinistra di Thauvin, Bijol sfiora la sfera di testa per l’accorrente Tourè che allunga il gambone – è alto 206 centimetri – e al volo deposita in fondo al sacco. La reazione granata si concretizza con una conclusione di Ricci, al tramonto della prima frazione, che Sava mette in angolo in tuffo. Vanoli lascia negli spogliatoi Gineitis e Perdersen affidandosi a Lazaro e Ilic. Per l’Udinese l’unica novità dell’intervallo è l’arrivo di Runjaic in panchina: nemmeno il tempo di accomodarsi che Lucca (4′) raddoppia con la solita incornata poderosa sull’ altrettanto consueto corner al bacio di capitan Thauvin. I granata non ci stanno e all’8′ accorciano le distanze con il Chè Adams: su corner di Ricci, l’attaccante conclude al volo e sulla respinta di Sava è ancora caparbio e, sempre di prima, infila tra una selva di gambe, comprese quelle del portiere romeno. Il match cambia volto e gli ospiti prendono le redini. Un dominio territoriale che al 19′ sfocia nel pareggio, frutto dell’ennesimo regalo stagionale della difesa friulana. Su un cross apparentemente innocuo, Ehizibue invece di liberare di testa, serve una sorta di assist al centro per Adams, che addomestica la sfera e regala a Ricci una specie di rigore in movimento che il play granata non può sbagliare. Runjac a metà della ripresa cerca la svolta dalla freschezza della panchina con un triplice cambio: Kamara, Atta e Abankwah rilevano i pari ruolo Zemura, Tourè e Lovric. Il Toro controlla agilmente e prova anche a farsi pericoloso, ma senza creare eccessivi grattacapi. A 10 minuti dalla fine c’è anche spazio per l’esordio stagionale in campionato di Alexis Sanchez, accolto da un’ovazione anche più forte di quelle che hanno accompagnato le due reti dei friulani. Il cileno entra al posto di uno stremato Thauvin, ma non tocca praticamente palla, in un match ormai sul viale del tramonto: ci prova solo con una conclusione al volo nel recupero, ma la mira è difettosa.

