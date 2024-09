M5s: nome, simbolo e limite mandati tra 20 temi costituente al voto attivisti

agenzia

Roma, 18 set. La prima fase che porterà all’assemblea costituente del Movimento 5 stelle, quella della raccolta dei contributi da parte degli iscritti e non, si è appena conclusa. E, come sottolineano dallo stesso movimento, “ha avuto un enorme successo e numerosi sono stati anche i contributi collettanei pervenuti con lo strumento dei Quaderni degli attori”. Ora, però, si entra in una nuova fase.

Da Avventura Urbana, nei giorni scorsi, si sono esaminati i vari contributi e sono stati ‘clusterizzati’ in 20 possibili Temi da discutere, e saranno ancora iscritti e simpatizzanti a scegliere quelli che, per loro, saranno prioritari “in modo da selezionare quelli che saranno oggetto della discussione e della definizione di più specifiche proposte da porre al centro del confronto deliberativo”, si legge ancora sul sito del Movimento 5 stelle. “Non possiamo occuparci di tutti i possibili temi: dobbiamo selezionare quelli che, nella vostra valutazione, caratterizzano le più importanti sfide che il Movimento è chiamato ad affrontare. In definitiva, le vostre indicazioni serviranno a definire i più importanti obiettivi strategici che devono orientare l’azione politica del Movimento e i più rilevanti cambiamenti utili a rendere più efficiente la nostra organizzazione”.

