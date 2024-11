M5S: venerdì convegno ‘Sport come strumento di pace’ con Conte

agenzia

Roma, 26 nov. Venerdì 29 novembre alle 10, presso l’hotel Capranichetta (Piazza di Monte Citorio, 125 Roma), si terrà il convegno “Lo sport come strumento di pace. La voce degli atleti” organizzato dall’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Carolina Morace.

Tra i relatori Giuseppe Conte presidente del Movimento 5 Stelle, Chiara Cardoletti rappresentante UNHCR per l’Italia, Angelo Cito presidente Federazione Italiana Taekwondo e membro del board della Taekwondo Humanitarian Foundation, Antonella Stelitano scrittrice e autrice del libro “Le Nazioni Unite e lo sport”. Ad aprire i lavori il presidente del CONI Giovanni Malagò mentre la chiusura sarà affidata all’europarlamentare Carolina Morace.