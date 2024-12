Mafia: maxioperazione Carabinieri ad Agrigento, in corso decine di fermi**

agenzia

Palermo, 17 dic. E’ in corso dalla notte una vasta operazione antimafia condotta dai Carabinieri di Agrigento che stanno eseguendo decine di fermi. Almeno 40 le persone in manette. L’operazione è in corso tra Agrigento e Porto Empedocle e in altri comuni del territorio agrigentino. I fermi sono stati disposti dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo guidata dal Procuratore Maurizio de Lucia ed eseguiti dal Reparto operativo dei Carabinieri. L’accusa è, a vario titolo, di detenzione, spaccio e traffico di droga aggravato dal metodo mafioso e danneggiamento.

