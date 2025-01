Mafia: Procuratore Palermo, ‘i boss sono alla ricerca del consenso della popolazione’

agenzia

Palermo, 30 gen. “Ci sono intercettazioni in cui i mafiosi dicono: ‘Dobbiamo cercare il consenso del popolino’, quindi prima c’è la ricerca del consenso e questo vale per la fascia più bassa della popolazione e poi per le fasce più alte, con l’acquisizione appalti o l’acquisizione del potere”. Lo ha detto il Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia intervenendo all’incontro organizzato dal Centro Pio La Torre ‘Lo Stato può battere la mafia’.

